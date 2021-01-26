Електронні рецепти та чат-бот Марта: як у Маріуполі лікують пацієнтів
Поки у МОЗ України лише анонсують запровадження новітніх технологій у сфері медицини, відмову від паперової роботи та перехід на електронні документи та реєстри, у Маріуполі медики вже активно ними користуються.
Лікарі видають електронні рецепти та направлення, а пацієнти мають власні онлайн-кабінети, де можуть записатися на прийом чи переглянути історію хвороби. А на всі питання місцевих мешканців відповідає чат-бот Марта.
Крім того, на окремому порталі пацієнти бачать загальну інформацію про лікарів та медзаклади. Такі нововведення діють у місті уже четвертий рік.
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Це дозволило зменшити черги у лікарнях та зробити роботу лікарів ефективнішою. Робота медиків міста може стати прикладом для колег з інших населених пунктів країни.
Плани МОЗ на 2021 рік
Протягом 2021 року МОЗ планує реалізувати понад 30 цифрових проектів.
Такі нововведення анонсував міністр Максим Степанов.
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