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Електронні рецепти та чат-бот Марта: як у Маріуполі лікують пацієнтів

Поки у МОЗ України лише анонсують запровадження новітніх технологій у сфері медицини, відмову від паперової роботи та перехід на електронні документи та реєстри, у Маріуполі медики вже активно ними користуються.

Лікарі видають електронні рецепти та направлення, а пацієнти мають власні онлайн-кабінети, де можуть записатися на прийом чи переглянути історію хвороби. А на всі питання місцевих мешканців відповідає чат-бот Марта.

Крім того, на окремому порталі пацієнти бачать загальну інформацію про лікарів та медзаклади. Такі нововведення діють у місті уже четвертий рік.

Читайте: У МОЗ пояснили, коли запрацюють електронні лікарняні

Це дозволило зменшити черги у лікарнях та зробити роботу лікарів ефективнішою. Робота медиків міста може стати прикладом для колег з інших населених пунктів країни.

Плани МОЗ на 2021 рік

Протягом 2021 року МОЗ планує реалізувати понад 30 цифрових проектів.

Такі нововведення анонсував міністр Максим Степанов.

Детальніше про розвиток медицини в Україні читайте на Фактах ICTV.

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