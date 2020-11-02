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Електричний камін у квартирі: правила вибору, установки та ціни

Щоб насолоджуватися вечорами біля каміну, нині не обов’язково мати будинок – біокамін або електричний ідеально підійдуть для квартир.

Експерти кажуть, що це задоволення не з дешевих, проте має свої переваги.

У біокамінах використовують екологічно чисте паливо – біоетанол або етанол. Така модель не потребує димоходу і вентиляції, адже не виділяє диму й кіптяви. Догляд за ним мінімальний.

Вони є різних видів: настольні, які коштують від 1,5 тис. грн, навісні або для  ніші – від 3 тис. грн.

Читайте: Газ на опалювальний сезон: як обрати вигідний тариф та які ціни

Найсучасніші та найдешевші – електричні каміни, які повністю імітують звичайні. Вони обігрівають приміщення за допомогою тепловентилятора.

До того ж вони імітують живе полум’я, мерехтіння вугілля та згорання дрів. Ідеально підходять для квартир як додатковий обігрів і безпечні, адже поверхня не нагрівається вище 70 градусів. Ціни – від 3 тис. до 150 тис. грн.

У них є термостат, який дозволяє економити електроенергію. Максимальне споживання – 2 кіловати на годину.

Традиційно опалювальний сезон почався в середині жовтня, коли три дні поспіль середньодобова температура не перевищувала +8.

Тим часом експерти прогнозують незначне зростання вартості опалення.

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