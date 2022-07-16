Емоціям не місце на фронті: Грабський про бажання помсти та правильну стратегію бойових дій

Військовий експерт Сергій Грабський про недопустимість емоційності на фронті, неможливість помсти під час воєнних дій, нарощування інтенсивності обстрілів від окупантів.



Помста з військової точки зору немає жодного пояснення і такої дефініції немає в жодному військовому документі. А прив’язувати до помсти виконання завдань нашими хлопцями на передовій по знищенню об’єктів, які становлять першочерговий інтерес жодним чином не можна. Ну, хіба що, якщо хтось хоче емоційно виправити свій стан, стабілізувати свою нервову систему. Продовжується напружена військова робота по знищенню цілей противника, які були розвідані заздалегідь. Ми завдаємо концентрованих ударів, відповідно до плану, який розроблявся.

Грабський додав, що емоції не повинні впливати на хід бойових дій.



Емоції — це остання річ, яка може бути використана при плануванні бойових дій, тому що вони можуть завдати дуже великої шкоди для тих, хто проводить ці бойові дії.



Військовий експерт пояснив, що означає оперативна пауза в Донецькій області.

Оголошення оперативної паузи нашим ворогом, означає, що війська проводять певний перелік заходів, які нейтарлізують дії противника. І під час цих заходів сторона, яка проводить оперативну паузу накопичує ресурси, проводить переугрупування і готуються до подальших наступальних дій.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.