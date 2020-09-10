Емоції рідною мовою. SweetTV взявся озвучувати світові кінохіти українською

Київ може стати столицею легендарного українського дубляжу, який так полюбився глядачам. Національний онлайн-кінотеатр SweetTV взявся озвучити українською – світові хіти.

Ми робимо те, що нам подобається і те, у що ми справді віримо. Тому що ми дійсно вважаємо, що бізнес має покращувати світ навколо. І як би це пафосно не звучало – створювати культурні активи. Тому наша місія – це створення крутого контенту українською, – заявила директор з маркетингу SweetTV Марина Русак.

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До роботи із дубляжу долучились вітчизняні зірки, їхні діти, та професіонали дубляжу. Кажуть, що хочуть подарувати українцям справжні емоції, максимально близькі до оригіналу.

Фахівці онлайн-кінотеатру SweetTV кажуть, що фільми для дубляжу підбирали ретельно, згідно світових рейтингів, які співпадають зі смаками українців. Щоб люди могли насолодитися улюбленими стрічками зі своїм рідним звучанням.

Український фільм Let It Snow покажуть у Голлівуді

Фільм українського режисера Станіслава Капралова Let It Snow купила відома дистриб’юторська кінокомпанія Lionsgate.

Після отримання прав на фільм його зможуть побачити глядачі в усіх кінотеатрах США, починаючи з 22 вересня 2020 року.

Трилер з елементами хорору Let It Snow розповідає історію двох американців, які приїжджають до Грузії покататися на сноубордах, а в горах за головною героїнею розпочне полювання невідомий чоловік на снігоході.