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Енергоефективні заходи в Україні: як держава стимулює утеплення будинків

Ольга Читайло

Українці споживають удвічі більше газу, ніж європейці. І тенденцій до зменшення немає. Тому з метою економії держава стимулює енергоефективні заходи.

Як працює утеплення, можна не лише відчути, а й побачити за допомогою пристрою, який дозводяє поміряти температуру дистанційно у будь-якій точці.

Разом з енергоаудитором Святославом Павлюком спочатку перевірили неутеплений під’їзд будинку. Місця витоку тепла – червоні на екрані, де екран чорний – втрат немає. Утеплена стіна практино повністю темна. Тобто різниця колосальна.

70% коштів на утеплення жителі цього будинку отримали з міського бюджету. Кому допомогти, визначають на конкурсі. Цього року будинок не переміг, тому роботи не завершили.

Окрім місцевих програм, є дві загальнодержавних. Теплі кредити, за якими компенсують третину позики на енергофективне обладання. Але ця пропозиція лише для приватних осель. Для багатоквартирних – програма Енергодім. Нею можуть скористатися лише ОСББ.  Допомога дуже вибіркова, і це гальмує процес.

– Фонд енергоефективності за останні два роки отримав заявки на 800 будинків. Такими темпами ми будемо це робити 200 років, – каже Павлюк.

Ще складніше, якщо ви хочете зробити свій дім автономним. Сонячні батареї та вітрогенератори недешеві. Банки пропонують кредити, але процентна ставка вдвічі вища ніж у Європі. Тому не дивно, що зелена енергія в Україні – менше 2%.  У Німеччині – понад 50%. Допоміг так званий зелений тариф.

Але в Україні зелений тариф почали урізати, бо заробляли на ньому монополісти. Врешті його планують взагалі скасувати.

Бракує також соціальної реклами ощадного споживання. Заклик прикрутити батареї допоміг пережити газову кризу 2018 року, коли Газпром вкотре затягнув газовий зашморг.

Зниження температури в кімнаті лише на 1 градус допоможе зекономити 5-6% споживання теплової енергії. Оптимальною вважають температу 18-20 градусів.

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