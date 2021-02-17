Енергокриза в Україні: у Раді пропонують створити тимчасову слідчу комісію
На енергетичному ринку країни спостерігається криза. У країні рекордно малі запаси вугілля. Крім того, регулярно в аварійний ремонт виводяться енергоблоки ТЕС. У Раді пропонують створити тимчасову слідчу комісію, яка вивчить ситуацію.
В Україні нині не вистачає понад 1 млн тонн вугілля, запасів на складах у 2,5 разів менше, ніж рік тому. Це найнижчий показник за всю історії незалежності.
Крім того, постійно в аварійний ремонт виводяться енергоблоки ТЕС. Лише 17 лютого зупинили чотири, не працює уже 17. Водночас більшість з них належать приватному монополісту.
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У Верховній Раді планують створити тимчасову слідчу комісію, яка має вивчити критичну ситуацію на енергоринку.
Енергокриза в Україні
У НЕК Укренерго пояснили, які існують проблеми у сфері енергетики України.
Найголовніші з них – низькі запаси вугілля, зниження потужності АЕС та низка виведених у аварійний ремонт енергоблоків ТЕС.
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