Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Енергокриза в Україні: у Раді пропонують створити тимчасову слідчу комісію

На енергетичному ринку країни спостерігається криза. У країні рекордно малі запаси вугілля. Крім того, регулярно в аварійний ремонт виводяться енергоблоки ТЕС. У Раді пропонують створити тимчасову слідчу комісію, яка вивчить ситуацію.

В Україні нині не вистачає понад 1 млн тонн вугілля, запасів на складах у 2,5 разів менше, ніж рік тому. Це найнижчий показник за всю історії незалежності.

Крім того, постійно в аварійний ремонт виводяться енергоблоки ТЕС. Лише 17 лютого зупинили чотири, не працює уже 17. Водночас більшість з них належать приватному монополісту.

Читайте: Ситуація критична: запаси вугілля на ТЕС менше норми на 43%

У Верховній Раді планують створити тимчасову слідчу комісію, яка має вивчити критичну ситуацію на енергоринку.

Енергокриза в Україні

У НЕК Укренерго пояснили, які існують проблеми у сфері енергетики України.

Найголовніші з них – низькі запаси вугілля, зниження потужності АЕС та низка виведених у аварійний ремонт енергоблоків ТЕС.

Детальніше про проблеми енергетики України читайте на Фактах ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рада підтримала законопроект про “податок на Google”
Рада підтримала законопроект про “податок на Google”
Рада підтримала закон про заочне засудження у першому читанні
Рада підтримала закон про заочне засудження у першому читанні
Рада визнала Революцію гідності ключовою подією державотворення України
Рада визнала Революцію гідності ключовою подією державотворення України
Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 17 лютого
Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 17 лютого
Закони про освіту та енергетику, робота в комітетах: порядок денний ВР 17 лютого
Закони про освіту та енергетику, робота в комітетах: порядок денний ВР 17 лютого
Верховна Рада прирівняла цифрові документи до паперових
Верховна Рада прирівняла цифрові документи до паперових
Посилення санкцій проти РФ за окупацію Криму: Рада звернулася до усіх країн світу
Посилення санкцій проти РФ за окупацію Криму: Рада звернулася до усіх країн світу
Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 16 лютого
Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 16 лютого
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка