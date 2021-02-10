Енергокриза в Україні: які проблеми існують та як їх вирішити
В Україні спостерігається криза в енергетичній сфері. В аварійний ремонт вивели рекордну кількість енергоблоків ТЕС, є проблеми і з запасами вугілля.
За інформацією Укренерго, кожний вивід енергоблоку в аварійний ремонт – це шокова подія. Попри те, що в Україні нині лютують морози, їхнє виведення продовжується.
Водночас ситуація з низькими запасами вугіллям є кричущою. Голова парламентського Комітету з питань енергетики Андрій Герус висловив думку, що її могли створити штучно.
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У Верховній Раді вважають, що уникнути залежності від однієї компанії, яка контролює значну частину потужності теплової генерації, можливо лише за умови розвитку атомної енергетики.
Проблеми енергетики України
У НЕК Укренерго розповіли, які є проблеми у сфері енергетики України.
Серед них – зниження потужності АЕС та велика кількість виведених у аварійний ремонт енергоблоків ТЕС.
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