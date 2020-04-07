Епідемія Covid-19 в ОРДЛО: чи є обмеження та чи приховують реальні випадки

В окупованому Донецьку бойовики заявляють про 6 випадків коронавірусної інфекції і про першу смерть у місті Амвросіївка. Та ці дані ніхто не може перевірити.

Російський професор Валерій Соловей із власних джерел повідомляє: в окупованих районах Донбасу сталося масове зараження, яке окупанти приховують під виглядом ГРВІ та грипу.

Поки на коронавірусну безпеку в Донецьку зневажають. Там працюють підприємства, ходить громадський транспорт, на місцевому телебаченні тішаться – місто живе.

Що насправді відбувається за лінією зіткнення дивіться у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в “ДНР” протистоять Covid-19.

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