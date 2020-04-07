Епідемія Covid-19 в ОРДЛО: чи є обмеження та чи приховують реальні випадки
В окупованому Донецьку бойовики заявляють про 6 випадків коронавірусної інфекції і про першу смерть у місті Амвросіївка. Та ці дані ніхто не може перевірити.
Російський професор Валерій Соловей із власних джерел повідомляє: в окупованих районах Донбасу сталося масове зараження, яке окупанти приховують під виглядом ГРВІ та грипу.
Поки на коронавірусну безпеку в Донецьку зневажають. Там працюють підприємства, ходить громадський транспорт, на місцевому телебаченні тішаться – місто живе.
Що насправді відбувається за лінією зіткнення дивіться у сюжеті Володимира Михайлова.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в “ДНР” протистоять Covid-19.
2020-04-07
Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19, ОРДЛОЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.