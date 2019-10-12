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Ердоган не збирається зупиняти військову операцію у Сирії – реакція світу

Туреччина не збирається зупиняти військову операцію проти курдів у Сирії. Про це заявив президент Реджеп Ердоган.

Він пояснив, що Анкара бореться з терористами, щоб гарантувати безпеку для населення на своїх кордонах.

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Турецькі війська вже захопили сирійське місто Расулайн. Заявили про ліквідацію 415 терористів. Водночас курди повідомили: в результаті турецьких обстрілів загинули вже 30 мирних жителів.

Світова спільнота, зокрема ЄС, США та Ліга арабських держав закликає Анкару припинити наступ, інакше це призведе до гуманітарної катастрофи.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як війська Туреччини увійшли до Сирії.

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