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Ердоган пригрозив продовженням воєнної операції в Сирії

Турецький президент Ердоган сьогодні заявив: якщо домовленості зі США щодо відведення курдів із Сирії не спрацюють, Анкара продовжить там воєнну операцію. І дав часу до вечора вівторка 22 жовтня.

Також зазначив, що виводити війська з уже захоплених територій не буде. Водночас самі сирійські курди заявляють – Туреччина продовжує атакувати міста на півночі їхньої країни, незважаючи на оголошене п’ятиденне перемир’я. Зокрема, атаки тривають по місту Рас-эль-Айн.

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Нагадаємо, напередодні на переговорах  в Анкарі американські віце-президент Пенс та держсекретар Помпео домовились з Ердоганом про п’ятиденне перемир’я. Турки погодилися призупинити воєнну операцію проти сирійських курдів, аби ті змогли покинути територію конфлікту. За їхнім відходом стежитимуть американці.

До слова, санкції не зупинять військову операцію у Сирії – спікер парламенту Туреччини.

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