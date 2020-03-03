Ердоган пригрозив Європі готуватися до мільйонів біженців на кордонах

Європа стривожена – не встигла оговтатися від попередньої хвилі сирійських біженців 2015 року, як на порозі вже стоять тисячі інших.

На кордоні з ЄС зібралися сотні тисяч людей з нової хвилі біженців із Сирії. Ще тисячі прямують туди.

Це сталося після ескалації воєнних дій у Сирії між турецькими та російсько-асадівськими військами. Асадівці, які втратили у боях з турками дві тисячі вояків, за підтримки росіян, почали наступ.

Ситуацію з біженцями на кордонах обговорять на терміновій нараді Європейської ради.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що європейські країни, щоб захиститися від напливу людей, пропонують відправити до південних кордонів ЄС поліцейських.

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