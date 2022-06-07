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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Евакуаційний хаб для біженців Донбасу: як живе Покровськ

Ольга Читайло Журналістка Факти ICTV Анна Бурлацька Відеоредактор

Місто Покровськ на Донеччині завжди називали західними воротами Донбасу.

З початком війни близько 80% населення Покровська виїхали. Зараз люди почали повертатися. Хоч влада цього робити не рекомендує.

Заступниця мера Маргарита Ідрісова каже, по-людськи розуміє і тих, хто нікуди не їде, і тих, хто повернувся. Вона б сама зараз поїхала до свого дому, якби не був він у Маріуполі. Зізнається, досвід рідного Маріуполя показав, наскільки важливо вчасно виїхати.

– Якщо буде блокада, то ті запаси, які ми зробили за чотири місяці, вичерпаються за місяць. Тому ми просимо людей не їхати.

Як і на всьому Донбасі, тут немає газу. Решта послуг є.

Покровськ став евакуаційним хабом. Сюди транзитом їдуть біженці з усього Донбасу. І для них теж працює міська інфраструктура.

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