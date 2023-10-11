Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023

– Рамштайн у Брюсселі — головне;

– Росіяни атакують наші позиції — де активізувались вороги;

– Втрати ворога;

– Репортаж із передової;

– Військову допомогу від США можуть об’єднати між Ізраїлем та Україною;

– Україна готує термінове вивезення громадян із сектора Гази.

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