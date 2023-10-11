Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
– Рамштайн у Брюсселі — головне;
– Росіяни атакують наші позиції — де активізувались вороги;
– Втрати ворога;
– Репортаж із передової;
– Військову допомогу від США можуть об’єднати між Ізраїлем та Україною;
– Україна готує термінове вивезення громадян із сектора Гази.
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