Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
F-16 у віртуальній реальності та день, коли зупиниться вся Україна | Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– СБУ затримала агентів, які скоригували удар по Києву 21.09.2023;
– Обстріл Донеччини — є поранені в Орлівці;
– Обстріл Херсонщини 26.09.2023 — 12 поранених;
– Сили оборони успішно просуваються — на яких напрямках є успіхи;
– Томаківка без води після підриву Каховської ГЕС — репортаж;
– Повітряні сили ЗСУ тренуються керувати F-16 — відео;
– Військові з протезами: як змінилось їхнє життя;
– 1 жовтня 2023 року – масштабна хвилина мовчання.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 13:30 (27.09.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.