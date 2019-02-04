Facebook 15 років! Найгучніші скандали та факти

Від закритого сайту для студентів Гарварду – до всесвітньої мережі з двома мільярдами користувачів. Нині Facebook святкує ювілей – 15-й день народження. Щодня соціальну мережу відвідує понад 800 млн осіб на день. У сукупності понад 6 млрд хвилин витрачається на сайті користувачами в усьому світі кожен день. Та разом з усіма плюсами що дає соцмережа – вона кидає і багато викликів: дезінформація, фейки, інформаційна війна.

2 млрд користувачів, оціночна вартість – 600 млрд доларів, статки Марка Цукерберга – 55 млрд доларів. Це те, чим може похизуватися Facebook у свій 15-ий День народження.

Facebook – дослівно книга облич – так називався університетський довідник Гарварда з іменами, адресами та світлинами студентів.

Читайте: Facebook видалив російські групи через фейки про Україну

Політизованістю українського Facebook уміло користуються російські боти та тролі. Завойовують не території, а людські мізки – фейками та маніпуляціями змушують нас повірити в тези, вигідні Кремлю.

Тож нині виклик номер 1 для Facebook – боротьба з дезінформацією. Для цього у компанії існує окремий підрозділ. Проте це довгий шлях, адже навчитись аналізувати 100 млрд повідомлень, котрі щодня ширяться мережею – надзвичайно складно навіть для передової компанії світу.

До слова, у Facebook представили перші гаджети для дому.

Опубліковано Лютий, 04 в 11:57



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.