Факти готуються дивувати: нова кулінарна рубрика в ранковому випуску

Факти готуються Вас дивувати! Команда новин запускає нову кулінарну рубрику, яка виходитиме щопонеділка у випуску о 8:45. Наші ведучі поділяться улюбленими рецептами, власноруч приготують смачні сніданки та відповідатимуть на цікаві запитання.

У цій студії не буд суфлерів, врешті, можна розслабитись і забути про звичну новинну серйозність.

Ведучі Фактів добре знають, як упродовж усього дня тримати глядачів в інформаційному тонусі. А тепер ще й надихатимуть ідеями поживних сніданків.

Олена Фроляк, ведуча «Фактів», головний редактор програми, розповіла, що зараз люди багато часу проводять вдома і так само, у них з’явився час снідати всією родиною. Вона зрозуміла, що це гарна нагода й Фактам почати щось готувати.

Рецепти від ведучих будуть на різний смак. Корисні й поживні – для прихильників здорового харчування.

Також вони готові приготувати вітамінну бомбу, зарядити порцією гумору і поділяться з ким би залюбки випили горнятко кави.

Так, Петро Дем’янчук, був би не проти поснідати Брюсом Вілісом і запитати у нього, як можна в його роки потрапити й зніматись у кіно.

Тож не пропустіть нову рубрику та готуйте разом з нашими ведучими.

Це будуть Факти до кави – щопонеділка о 8:45.

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