Факти ICTV – Спецвипуск 21:00 (29.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як звільнених українців зустрічають у Борисполі; обмін бранцями до кінця року між Україною та контрольованими РФ бойовиками “Л/ДНР” домовились під час нормандської зустрічі у Парижі лідерів чотирьох країн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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