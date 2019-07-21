Факти ICTV спецвипуск (21.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як голосував Харків, наскільки активно, чи були суттєві порушення; результати виборів в Раду 2019 екзит-полу; президент Володимир Зеленський, другий президент Леонід Кучма та лідери партій, які беруть участь у парламенських перегонах зранку зробили свій вибір.

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