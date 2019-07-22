Факти ICTV спецвипуск (22.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як далі розвиватиметься наша країна та яким буде життя кожного громадянина. Особливо – це важливо зараз, у час коли Україна протистоїть російській агресії, намагається будувати відносини з ЄС і НАТО і встановлює свою державність. Останні дані з центральної виборчої комісії, коментарі наших гостів – експертів та представників штабів. Розкажемо про варіанти коаліцій, як голосували регіони і столиця.

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