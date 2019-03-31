Факты ICTV спецвипуск (31.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: похибка зведена до мінімуму: як проводять Національний екзит-пол; голосування українців у Польщі і зоні ООС; включення з виборчого штабу Порошенко після оголошення екзит-полу; вибори президента України 2019 – офіційні результати екзит-полу.

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