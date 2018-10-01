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Факти ICTV. Спорт (01.10.2018)

Найактуальніші спортивні події 1 жовтня: під знаком виїзних перемог минув 10-ий тур української футбольної Прем’єр-Ліги; гол Андрія Ярмоленка допоміг його Вест Гему залишити зону вильоту англійської Прем’єр-Ліги; чемпіон України хокейний клуб Донбас продовжує неприємно вражати своїх шанувальників.

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