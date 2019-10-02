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Факти ICTV. Спорт (02.10.2019)

Найактуальніші спортивні події 02 жовтня: поєдинок проти італійців справді не обіцяв легкої прогулянки. Аталанта, як і ми, програла в першому турі і прагнула реваншу; сьогодні зіграють чергові вісім матчів групового турніру Ліги чемпіонів. Лідер чемпіонату Італії – Інтер на Камп Ноу випробує на міць Барселону.

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