Факти ICTV. Спорт (03.10.2018)

Найактуальніші спортивні події 3 жовтня: донецький Шахтар завершив у нічию свій другий поспіль матч групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА; сьогодні чотири квартети зіграють свої матчі у Лізі Чемпіонів; легендарні перегони Дакар стартують 6 січня, а головні фаворити вже проводять посилену підготовку та випробовують техніку.

Опубліковано Жовтень, 03 в 9:51



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