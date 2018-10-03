Факти ICTV. Спорт (03.10.2018)
Найактуальніші спортивні події 3 жовтня: донецький Шахтар завершив у нічию свій другий поспіль матч групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА; сьогодні чотири квартети зіграють свої матчі у Лізі Чемпіонів; легендарні перегони Дакар стартують 6 січня, а головні фаворити вже проводять посилену підготовку та випробовують техніку.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-03
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