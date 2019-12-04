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Факти ICTV. Спорт (04.12.2019)

Найактуальніші спортивні події 4 грудня: віце-чемпіон України Динамо Київ підсилився черговим нападником. 19-річний гравець молодіжної збірної Бельгії Ібрагім Каргбо перебрався до Києва в статусі вільного агента, тобто безкоштовно; в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді цієї суботи відбудеться найочікуваніший реванш року: Ентоні Джошуа проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Енді Руїса.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 3 грудня.

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