Факти ICTV. Спорт (04.12.2019)

Найактуальніші спортивні події 4 грудня: віце-чемпіон України Динамо Київ підсилився черговим нападником. 19-річний гравець молодіжної збірної Бельгії Ібрагім Каргбо перебрався до Києва в статусі вільного агента, тобто безкоштовно; в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді цієї суботи відбудеться найочікуваніший реванш року: Ентоні Джошуа проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Енді Руїса.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 3 грудня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.