Факти ICTV. Спорт (05.02.2019)

Найактуальніші спортивні події 5 лютого: Донецький Шахтар сповна реваншувався за невдачу в попередньому товариському поєдинку на зборах у Туреччині; національна хокейна збірна України готується до міжнародного турніру, який у четвер стартує в броварському Терміналі; Жозе Моуріньйо після звільнення з Манчестер Юнайтед підпрацьовує коментатором та всіляко заробляє на своєму зірковому імені.

Опубліковано Лютий, 05 в 10:33



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