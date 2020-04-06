Факти ICTV. Спорт (06.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 6 квітня: футбольні єврокубки можуть скасувати, в УЄФА заявляють, що догравати сезон у вересні чи жовтні буде вкрай проблематично; лише Білорусь продовжує грати в футбол та тішити вболівальників на трибунах; другий етап віртуального чемпіонату Формули-1 у прямому ефірі зібрав біля екранів майже 300 тис. фанатів автоперегонів.

Дивіться також випуск Фактів Спорт 12:45 за 4 квітня.

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