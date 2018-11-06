Факти ICTV. Спорт (06.11.2018)

Найактуальніші спортивні події 6 листопада: Мо Салах зрівнявся з Роналду та Мессі – тепер у нього є пам’ятник; Андрій Шевченко оголосив повний склад футболістів на підготовку до найближчих матчів; у 4 турі представники України намагатимуться здобути вкрай потрібні перемоги в єврокубках.

Опубліковано Листопад, 06 в 10:15



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