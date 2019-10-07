Факти ICTV. Спорт (07.09.2019)

Найактуальніші спортивні події 7 жовтня: дві срібні медалі – такий здобуток нашої легкоатлетичної збірної на чемпіонаті світу в Катарі; чинний чемпіон України, хокейний клуб Донбас здобув першу перемогу в регулярній першості УХЛ після двох поспіль невдач; українка Еліна Світоліна опуститься на одну позицію в оновленому рейтингу тенісисток-професіоналок.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 4 жовтня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.