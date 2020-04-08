Факти ICTV. Спорт (08.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 8 квітня: FIFA хоче автоматично продовжити контракти усіх футболістів, угоди яких спливають 30 червня, до фактичного завершення нинішнього сезону; майже половину працівників Формули-1 відправили в примусові відпустки; очільник UFC Дейна Вайт щосили намагається врятувати свій бізнес, керівник провідної організації єдиноборств не хоче скасовувати турнір, який запланований на 18 квітня.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 7 квітня.

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