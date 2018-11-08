Факти ICTV. Спорт (08.11.2018)

Найактуальніші спортивні події 8 листопада: розгромною поразкою завершився для донецького Шахтаря матч 4-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА; Баварія гарантувала собі вихід у плей-офф; Олександр Усик вперше відстоюватиме всі свої чемпіонські пояси в поєдинку з британцем Тоні Белью.

Опубліковано Листопад, 08 в 10:02



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