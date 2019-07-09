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Факти ICTV. Спорт (09.07.2019)

Найактуальніші спортивні події 9 липнялідери українського футболу Шахтар та Динамо зіграли свої передостанні товариські матчі на зборах в Австрії; колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека дав першу прес-конференцію на посаді наставника італійської Роми; Тайсон Фьорі знову битиметься за титул чемпіона світу з боксу за версією WBC.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 8 липня.

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