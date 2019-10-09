Факти ICTV. Спорт (09.09.2019)

Найактуальніші спортивні події 9 жовтня: Чазз Уізерспун новий суперник Олександра Усика в дебютному поєдинку українця в heavyweight; Збірна України з футболу цієї п’ятниці може впритул наблизитися до виходу на Чемпіонат Європи; Національний олімпійський комітет України визначив одразу двох переможців у номінації кращий спортсмен місяця.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 8 жовтня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.