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Факти ICTV. Спорт (09.12.2019)

Найактуальніші спортивні події 9 грудня: перспективи Динамо Київ піти на зимову перерву бодай в числі перших трьох команд української Прем’єр-Ліги стають щораз примарнішими; перемогу на етапах кубка світу з гірськолижного спорту здобув Томмі Форд; не за перемогу, а за емоції змагалися на американському гірськолижному курорті Сандей Рівер.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 6 грудня.

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