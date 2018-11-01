Факти ICTV. Спорт (1.11.2018)

Найактуальніші спортивні події 1 листопада: фіналісти минулого футбольного Кубка України Шахтар та Динамо Київ не без труднощів, але вийшли до чвертьфіналу нинішнього розіграшу цього трофею; півзахисник збірної України та бельгійського Генка Руслан Малиновський і далі вражає результативністю; на останньому тенісному турнірі сезону серії Мастерс в Парижі триває боротьба.

Опубліковано Листопад, 01 в 11:50



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