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Факти ICTV. Спорт (10.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 10 квітня: Збірна України з футболу залишила за собою 24-у позицію у світовому рейтингу та 15 місце в серед збірних Європи; через призупинений сезон всі клуби АПЛ зазнали збитків на понад 1 млрд євро; найменш оптимістичні прогнози щодо поновлення футбольного чемпіонату нині в Шотландії, там офіційно продовжили паузу в сезоні мінімум до 10 червня.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 9 квітня.

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