Факти ICTV. Спорт (10.07.2019)
Найактуальніші спортивні події 10 липня: українська тенісистка Еліна Світоліна вперше в історії пробилася до півфіналу турніру серії Гренд Слем; київське Динамо здобуло перемогу в своєму четвертому товариському матчі на зборах в Австрії; український воротар Реала Андрій Лунін вирушив із мадридцями на збори до Канади.
Дивіться також випуск Фактів Спорт за 9 липня.
2019-07-10
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