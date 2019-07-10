Факти ICTV. Спорт (10.07.2019)

Найактуальніші спортивні події 10 липня: українська тенісистка Еліна Світоліна вперше в історії пробилася до півфіналу турніру серії Гренд Слем; київське Динамо здобуло перемогу в своєму четвертому товариському матчі на зборах в Австрії; український воротар Реала Андрій Лунін вирушив із мадридцями на збори до Канади.

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