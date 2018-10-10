Факти ICTV. Спорт (10.10.2018)

Найактуальніші спортивні події 10 жовтня: збірна України з футболу сьогодні зіграє перший товариський матч у новому сезоні; підготовку до матчів у Лізі націй розпочали й колишні чемпіони світу – німці; Еліна Світоліна уже цього тижня може кваліфікуватися на підсумковий турнір року в Сінгапурі.

Опубліковано Жовтень, 10 в 11:14



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