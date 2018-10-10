Факти ICTV. Спорт (10.10.2018)
Найактуальніші спортивні події 10 жовтня: збірна України з футболу сьогодні зіграє перший товариський матч у новому сезоні; підготовку до матчів у Лізі націй розпочали й колишні чемпіони світу – німці; Еліна Світоліна уже цього тижня може кваліфікуватися на підсумковий турнір року в Сінгапурі.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-10
Теги: Факти ICTV, Факти. СпортЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.