Факти ICTV. Спорт (10.10.2019)

Найактуальніші спортивні події 10 жовтня: збірна України з футболу завершує підготовку до відбірного поєдинку на Чемпіонат Європи 2020 року проти Литви; Олександр Усик в Чикаго вийде на ринг у новому для себе дивізіоні – надважкому; хокейний клуб Донбас здобув найбільшу перемогу в нинішньому сезоні УХЛ.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 9 жовтня.

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