Факти ICTV. Спорт (11.07.2019)
Найактуальніші спортивні події 11 липня: збірні Нігерії та Сенегалу стали першими учасниками півфіналу Кубку африканських націй; мадридський Реал представив свого чергового новачка – бразильського захисника Едера Мілітао; Рафаель Надаль у чвертьфіналі не зазнав труднощів з американцем Семом Куеррі.
Дивіться також випуск Фактів Спорт за 10 липня.
2019-07-11
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