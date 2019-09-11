Факти ICTV. Спорт (11.09.2019)

Найактуальніші спортивні події 11 вересня: українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла на змаганнях у Мінську, встановивши особистий рекорд 2 метри 2 сантиметри; збірна України з футболу звела в нічию товариський поєдинок проти команди Нігерії; у Вельсі вперше в історії три мотогонщики фристайлера одночасно один за одним виконали потрійне сальто.

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