Факти ICTV. Спорт (11.10.2019)

Найактуальніші спортивні події 11 жовтня: збірна Україна у Харкові прийме Литву і в разі перемоги на 99% гарантує собі потрапляння на Чемпіонат Європи; Олександр Усик дебютує у новій для себе ваговій категорії; Роджер Федерер наздогнав іспанця Рафаеля Надаля за кількістю виграних матчів на турнірах серії Мастерс.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 10 жовтня.

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