Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Спорт

Факти ICTV. Спорт (11.10.2019)

Найактуальніші спортивні події 11 жовтня: збірна Україна у Харкові прийме Литву і в разі перемоги на 99% гарантує собі потрапляння на Чемпіонат Європи; Олександр Усик дебютує у новій для себе ваговій категорії; Роджер Федерер наздогнав іспанця Рафаеля Надаля за кількістю виграних матчів на турнірах серії Мастерс.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 10 жовтня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (11.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (11.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.10.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.10.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка