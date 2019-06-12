Факти ICTV. Спорт (12.06.2019)

Найактуальніші спортивні події 12 червня: на чемпіонаті планети в Польщі ми обіграли найгрізнішого суперника – Італію; Паулу Фонсека – новий тренер італійської Роми; головний тенісний бунтар Нік Кірьос, який пропустив Роллан Гаррос після скандальної поведінки на турнірі у Римі, завершив свої виступи вже на старті змагань у Штутгарті.

Дивіться також випуск Фактів ICTV. Спорт (11.06.2019).

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