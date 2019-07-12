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Факти ICTV. Спорт (12.07.2019)

 Найактуальніші спортивні події 12 липня: ще однією срібною нагородою поповнилася скарбничка збірної України на Універсіаді; український півзахисник Андрій Ярмоленко вперше із жовтня минулого року, коли зазнав важкої травми, зіграв матч за свій клуб Вест Хем; Еліна Світоліна зупинилася за крок від фіналу найпрестижнішого турніру на травяному покритті – Вімблдону.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 11 липня.

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