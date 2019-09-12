Факти ICTV. Спорт (12.09.2019)

Найактуальніші спортивні події 12 вересня: новачок донецького Шахтаря Євген Коноплянка провів перше повноцінне тренування з гірниками; цього вікенду стартує і вже четвертий чемпіонат України з хокею в УХЛ; колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Фьюрі цієї суботи у Лас-Вегасі проведе бій проти шведа Отто Валліна, для якого це поки буде найбільший виклик у кар’єрі.

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