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Факти ICTV. Спорт (12.10.2018)

Найактуальніші спортивні події 12 жовтня: Португалія закріпилася на першому місці своєї групи в Лізі націй УЄФА; Еліна Світоліна зберігає непогані шанси потрапити на фінальний турнір WTA в Сінгапурі; Валерій Горбань може стати першим українцем, який виграє чемпіонат Естонії з авторалі.

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