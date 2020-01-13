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Факти ICTV. Спорт (13.01.2020)

Найактуальніші спортивні події 13 січня: українка Ольга Харлан виграла турнір серії Гран-Прі в Канаді; попри те, що до поновлення сезону в українському чемпіонаті ще понад місяць, вітчизняні клуби вже потроху виходять з відпустки; найпрестижніші ралійні перегони планети – Дакар цьогоріч вперше прийняла Саудівська Аравія.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 29 грудня.

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