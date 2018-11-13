Факти ICTV. Спорт (13.11.2018)

Найактуальніші спортивні події 13 листопада: сьогодні підопічні Андрія Шевченка на НСК Олімпійському проведуть відкрите тренування для фанатів; збірна Іспанії вже на цьому тижні може вийти зі своєї групи в плей-офф; в Лондоні набирає обертів Підсумковий турнір року ATP Finals – де 8 кращих тенісистів планети визначають абсолютного чемпіона.

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