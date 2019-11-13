Факти ICTV. Спорт (13.11.2019)

Найактуальніші спортивні події 13 листопада: сьогодні ввечері команда Андрія Шевченка вирушить до Запоріжжя; якщо ми вже виконали завдання виходу на Євро і граємо в четвер товариський матч, то наші головні суперники по групі португальці ще можуть і не кваліфікуватися; півзахисник мадридського Реалу та володар Золотого м’яча-2018 Лука Модріч додав до своєї колекції ще один трофей.

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