Факти ICTV. Спорт (13.12.2019)
Найактуальніші спортивні події 13 грудня: Динамо Київ наступної весни залишиться без Єврокубків; офіційно закінчилися Єврокубки і для Олександрії, яка програла і останній поєдинок – бельгійському Генту; Олександр Усик та Ентоні Джошуа можуть зустрітися в рингу уже впродовж наступних шести місяців.
Дивіться також випуск Фактів Спорт за 12 грудня.
2019-12-13
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