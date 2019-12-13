Факти ICTV. Спорт (13.12.2019)

Найактуальніші спортивні події 13 грудня: Динамо Київ наступної весни залишиться без Єврокубків; офіційно закінчилися Єврокубки і для Олександрії, яка програла і останній поєдинок – бельгійському Генту; Олександр Усик та Ентоні Джошуа можуть зустрітися в рингу уже впродовж наступних шести місяців.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 12 грудня.

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