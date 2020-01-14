Факти ICTV. Спорт (14.01.2020)

Найактуальніші спортивні події 14 січня: український тренер Роман Григорчук офіційно залишив посаду тренера казахстанської Астани; в швейцарській Лозанні тривають треті Зимові юнацькі олімпійські ігри; 22 лютого в Лас-Вегасі в ринг знову вийдуть чинний король дивзіону амеркианець Деонтей Вайлдер та скандальний британець Тайсон Фьорі.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 13 січня.

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